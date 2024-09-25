Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Gedik'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde Gedik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.