İzmir’in Balçova ilçesinde, 22 yaşındaki Berk Gedik’in kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, Gedik araçtan fırlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Balçova-Çeşme istikametinde meydana gelen trafik kazasında, genç sürücü Berk Gedik (22), İzmir Çevre Yolu'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yol kenarındaki su kanalına girdikten sonra rampaya çarptı. Rampadan inerken takla atan araçtan fırlayan Gedik, yolda metrelerce sürüklendi.

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Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde Gedik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tek şerit trafiğe kapatıldı

Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Gedik'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA