Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü PAOK ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22:00'de Rams Park'ta oynanacak olan bu önemli mücadelede düdüğü, İspanyol hakem Alejandro Hernandez çalacak. Hernandez'e, yine İspanya Futbol Federasyonu'ndan yardımcı hakemler eşlik edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkarken, Alejandro Hernandez'in yönetiminde adil bir karşılaşma olmasını umuyor. Maçın, Avrupa'nın büyük futbol sahnelerinde tecrübeli bir hakem olan Hernandez tarafından yönetilecek olması, dikkatleri üzerine çekti.