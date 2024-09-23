Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) yapıalan Sayıştay denetiminde, büyük maddi getirisi olan taşınmazların ihale yapılmadan iktisadi işletmeye verildiği; bedel alınmayan bu yerlerin elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin de üniversite bütçesinden karşılandığı belirlendi.

Sayıştay tarafından PAÜ’de yapılan denetimde, üniversiteye ait taşınmazların usulsüz şekilde PAÜ bünyesinde kurulan iktisadi işletmeye kiralandığı, kiralamanın ihalesiz gerçekleştiği, kiralamadan herhangi bir bedel alınmadığı gibi bazı giderlerin de üniversite bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri, ihalesiz verilen yerlerin her gün binlerce aracın konulduğu otopark ile hastane kantini, kafeteryalar ve konukevi olduğunu belirledi. Taşınmaza ait bazı giderlerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kanalıyla üniversite özel bütçesinden ödendiğini tespit edildi.

Sayıştay raporunda, üniversiteye ait taşınmazlarının kiralanmasına yönelik işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde düzenlendiğine dikkat çekilerek, yasanın "kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür" denildiği anımsatıldı.

Yönetimin yanıtı yeterli bulunmadı

Yapılan tespitlerle ilgili olarak üniversite yönetiminin verdiği cevapta, “Kantin ve kafeterya alanları için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesinin taraf olduğu bir kiralama sözleşmesi bulunduğu, yerleşke araç girişlerinin kontrol altına alınması ve yerleşke güvenliğinin sağlanması amacıyla otoparkların işletilmesi konusunda üniversite ile iktisadi işletme arasında protokol imzalandığı, Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi tarafından işletilmekte olan kantin ve kafeteryalar ile üniversite konukevinin elektrik tüketimine ilişkin borcunun ödendiği” belirtildi.

PAÜ tarafından verilen cevapla ilgili olarak ise “Her ne kadar idare tarafından söz konusu yerlerin kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmiş ise de, bulgu konusu yapılan alanlar ihalesiz olarak bir protokol çerçevesinde kullandırıldığı ve hâlen elektrik kullanımı bedelinin alınmadığı alanlar bulunduğundan yapılan açıklamalar mevzuat gerekliliklerini karşılamamaktadır” şeklindeki ifade raporda yer aldı.