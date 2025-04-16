Galatasaray-Petkimspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler, TBF TV’nin YouTube kanalını kullanarak ücretsiz erişim sağlayabilecek. Yayın tüm cihazlar üzerinden sorunsuz takip edilebilecek.

Galatasaray – Petkimspor maçı, 17 Nisan Perşembe günü saat 17:00’de başlayacak. Karşılaşma, TBF TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final etabında Galatasaray ile Petkimspor karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.

Galatasaray ile Petkimspor, 17 Nisan’da BGL Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadele TBF TV YouTube’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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