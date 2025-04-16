Galatasaray ile Petkimspor, 17 Nisan’da BGL Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadele TBF TV YouTube’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Galatasaray-Petkimspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final etabında Galatasaray ile Petkimspor karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.
Maç yayını ve detayları
Galatasaray – Petkimspor maçı, 17 Nisan Perşembe günü saat 17:00’de başlayacak. Karşılaşma, TBF TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
TBF TV YouTube canlı maç yayını
Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler, TBF TV’nin YouTube kanalını kullanarak ücretsiz erişim sağlayabilecek. Yayın tüm cihazlar üzerinden sorunsuz takip edilebilecek.
Maç bilgileri
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Tarih: 17 Nisan 2025 Perşembe
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Saat: 17:00
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Yayın Kanalı: TBF TV YouTube (şifresiz)
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Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu, İstanbul