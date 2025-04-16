Gaziantep Basket-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Basketbolseverler karşılaşmayı internet üzerinden TBF TV YouTube kanalı aracılığıyla ücretsiz olarak izleyebilir. Yayın, mobil cihazlar ve bilgisayar üzerinden erişime açık olacak.

Gaziantep Basket – Beşiktaş karşılaşması, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15:00’te başlayacak. Mücadele, TBF TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final mücadelesinde Gaziantep Basket ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri ve saati netleşti.

Gaziantep Basket ile Beşiktaş, BGL Play Off Çeyrek Final'de karşılaşıyor. 17 Nisan tarihli maç TBF TV YouTube'da canlı yayınlanacak.

Gelişim Koleji-Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gelişim Koleji-Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.