Gaziantep Basket ile Beşiktaş, BGL Play Off Çeyrek Final'de karşılaşıyor. 17 Nisan tarihli maç TBF TV YouTube'da canlı yayınlanacak.
Gaziantep Basket-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final mücadelesinde Gaziantep Basket ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri ve saati netleşti.
Maç yayını ve detayları
Gaziantep Basket – Beşiktaş karşılaşması, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15:00’te başlayacak. Mücadele, TBF TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
TBF TV YouTube canlı maç yayını
Basketbolseverler karşılaşmayı internet üzerinden TBF TV YouTube kanalı aracılığıyla ücretsiz olarak izleyebilir. Yayın, mobil cihazlar ve bilgisayar üzerinden erişime açık olacak.
Maç bilgileri
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Maç Günü: 17 Nisan 2025 Perşembe
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Maç Saati: 15:00
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Yayın Kanalı: TBF TV YouTube (şifresiz)
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Salon: Karataş Şahinbey Spor Salonu, Gaziantep