Kadıköyde ezeli rakibini 3-1 geçerek iki önemli seriye imza attı. Sarı kırmızılı takım 2024-2025 sezonuna 6'da 6 galibiyet ile başlayarak harika bir başlangıç yaptı. 2009-2010 sezonunda da 6'da 6 ile başlayarak 14 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti.

G.Saray bu başarısıyla, Avrupa’nın önde gelen liglerinde de ön plana çıktı. Cimbom’un dışında Barcelona, PSV ve Sporting sezona 5’te 5 ile, Bayern Münih ve Manchester City de 4’te 4 ile başladı.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek Trendyol Süper Lig'de geçen sezondan bu yana son 12 deplasman maçını kazanarak ezeli rakibine ait olan rekoru egale etti. Galatasaray’ın rakibinin bu rekorunu hem de karşı oynadığı bir maçta egale etmesi de önemli bir detay olarak ön plana çıktı.

Sarı kırmızılılar kendi sahasında Kasımpaşa maçında da galibiyet alırsa 13 galibiyetle rekorunu tek sahibi olacak.