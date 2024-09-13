Galatasaray, Roma'nın genç yeteneği Nicola Zalewski'nin transferi için kulüpler arası anlaşmayı sağladı, ancak oyuncunun ikna edilmesi süreci devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre transfer görüşmelerinde, kulüpler arasındaki anlaşma detayları netleşti:

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Roma ile tüm şartlar üzerinde anlaşmaya varan Galatasaray, Nicola Zalewski'nin kararını netleştirebilmek için bugün öğle saatlerinde oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Yönetim, oyuncuyu ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Henüz kararını vermeyen Zalewski ile ilgili görüşmeler devam edecek.