Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının ardından kanat pozisyonunu güçlendirmek için Roma'nın Polonyalı yıldız oyuncusu Nicola Zalewski'yi transfer etmek istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon Euro değerinde dört yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Şu anda Roma'da 1 milyon Euro’nun altında bir maaş alan Zalewski, daha fazla süre almayı hedefliyor ve Roma'dan ayrılmak istemiyor. Ancak, İtalyan teknik direktör De Rossi'nin genç oyuncuya ne kadar süre vereceği net değil.

Zalewski'den şimdilik olumlu yanıt yok

Roma, Zalewski'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle oyuncuyu bonservissiz kaybetmek istemiyor. Bu nedenle kulüp, Zalewski'yi Galatasaray'a kiralama seçeneğini de değerlendirmeye almış durumda. Zalewski'nin Galatasaray'a transfer olabilmesi için genç oyuncunun da olumlu bir yanıt vermesi gerekiyor.

Nicola Zalewski, 2021 yılından bu yana Roma A takımında forma giyiyor ve bugüne kadar 109 maçta 2 gol atıp 7 asist yaptı. 2022-2023 sezonunda Roma’da performansını geliştiren Zalewski, özellikle genç yaşına rağmen takımda önemli süreler aldı. Galatasaray'ın transferdeki stratejik hamlesi, oyuncunun genç yaşına ve yeteneklerine odaklanarak, kadrosuna derinlik katmak ve kaliteyi artırmak üzerine kurulu.