Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş İsviçre'nin Young Boys ekibini ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'da TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da İsviçre'deki ilk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek. Rahatsızlığı nedeniyle kadroya alınmayan Zaha da görev yapamayacak. Sakatlığı süren Davinson Sanchez’in oynayıp oynamayacağı ise bugün netleşecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da tıpkı ilk maçta olduğu gibi bugün de cezası nedeniyle maçı saha kenarından değil, tribünden izleyecek.

Dev bir servet için

Şampiyonlar Ligi için sahada olacak Galatasaray eğer bu maçı kazanırsa kasasına ''ayak bastı'' parası olarak 18 milyon 620 bin Euro girecek. Grupta oynayacağı maçlarda galibiyet ve beraberlik için de para ödülünü kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyet ödülü 3.4 milyon Euro, beraberlikte ise takımlar 1.7 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray nasıl turlar?

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek için 2 farklı galip gelmek zorunda. Müsabaka 1 farkla sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Beraberlik ve mağlubiyet hallerinde ise Young Boys Şampiyonlar Ligi’ne kalacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula