UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı ve grup liderliği yolunda kritik 2 puan kaybetti. Maçın ilk yarısında ev sahibi Malmö, 24. dakikada Botheim'ın golüyle öne geçti. Ancak Galatasaray, 43. dakikada Elias Jelert'in golüyle eşitliği sağladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 57. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Ancak Malmö, 90+2. dakikada Pena'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve galibiyeti kaçıran Galatasaray için umutları bitirdi.

Bu sonuçla Galatasaray, 12 puanla 4. sırada yer alırken, Malmö 4 puanla 30. sırada kalmaya devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens, bu sezon turnuvada en yüksek gol pası sayısına ulaşan isim oldu.

Maçta öne çıkanlar:

31. Dakika: Galatasaray'dan Davinson Sanchez sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. 24. Dakika: Malmö, Botheim'ın golüyle öne geçti.

Malmö, Botheim'ın golüyle öne geçti. 43. Dakika: Galatasaray, Elias Jelert'in golüyle skoru eşitledi.

Galatasaray, Elias Jelert'in golüyle skoru eşitledi. 57. Dakika: Yunus Akgün, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Yunus Akgün, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 90+2. Dakika: Malmö, Pena'nın son dakika golüyle durumu 2-2 yaptı.

Galatasaray, 6. haftanın sonunda grup aşamasında önemli bir avantaj kaybetmiş oldu.