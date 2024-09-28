Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, Osimhen ve İcardi'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Ancak Kasımpaşa, ikinci yarıda geri dönerek 90+5'te skoru 3-3'e getirmeyi başardı.

Galatasaray'ın hızlı başlangıcı

Galatasaray, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak ilk yarıda kontrolü ele aldı. 20. dakikada Victor Osimhen, takımını 1-0 öne geçirirken, 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Henüz 34. dakikada ise Mauro Icardi, şık bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. Bu noktada Galatasaray, rahat bir galibiyet alacak gibi görünüyordu. Ancak Kasımpaşa’nın cevabı gecikmedi. 44. dakikada Mamadou Fall, attığı muhteşem golle ilk yarı sonucunu 3-1 olarak belirledi.

Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş

İkinci yarıda Kasımpaşa, Galatasaray savunmasına karşı baskısını artırdı. 83. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdiler ve skor 3-2 oldu. Maçın son dakikalarında, tam Galatasaray'ın galibiyeti garantilediği düşünülürken, 90+5'te Nuno Da Costa'nın golüyle Kasımpaşa skoru 3-3'e getirdi. Bu gol, maça damga vurdu ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.