Kastamonu'da, bir otomobilin diğerine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Tofaş marka araç takla attı ve hurdaya döndü. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Olay, Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 37 AAC 463 plakalı Fiat Tofaş, aynı yönde ilerleyen Z.Y. idaresindeki 06 EBF 038 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direkleri ve tabelalara çarptı ve takla attı.

Yaralıların durumu

Kaza sonucunda Tofaş otomobilin sürücüsü F.Ç. ile yolculardan B.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hemen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İnceleme süreci

Kaza sonrası, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın sebebi ve olay anına dair detayların belirlenmesi için araştırmalar sürdürülüyor.