Galatasaray, 2024-25 sezonunda forma satışında rekor kırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 1.5 milyon forma ile kulüp tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşmak istiyor.



Avrupa’nın en çok forma satan 9. kulübü oldu

UEFA'nın 2024 yılı Mart ayında yayımladığı Avrupa Kulüp Finans ve Yatırım Raporu'na göre, Galatasaray 2023-24 sezonunda Süper Lig’in en fazla forma ve lisanslı ürün satan kulübü olarak öne çıktı.

Kulüp, yalnızca 2023 yılında 35 milyon Euro gelir elde etti. Bu rakamla Galatasaray, Avrupa genelinde forma satışında 85 milyon Euro kazanan kulüpler listesinde 9. sırada yer aldı.

Ezeli rakiplere büyük fark

Aynı dönemde Galatasaray, forma ve ürün gelirinde en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 16 milyon, Beşiktaş’a ise 51 milyon Euro fark attı.

Bu fark, sarı-kırmızılı kulübün pazarlama gücünü ve taraftar bağlılığını gözler önüne serdi.

Yeni sezonda hedef: 1.5 milyon forma

Yeni sezona transferleriyle damga vuran Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

Bu yıldız transferlerin etkisiyle kulüp, 1.5 milyon forma satışı hedefleyerek yeni bir rekor kırmayı amaçlıyor.

UEFA'nın 2024-25 sezonu verileri henüz açıklanmamış olsa da, Galatasaray yönetimi bu hedefin ulaşılabilir olduğunu düşünüyor.