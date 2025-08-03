SEÇİM HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, il başkanlarıyla yapılan görüşmelerin ardından seçim sürecine dair hedeflerini netleştirdiklerini duyurdu. İl ve ilçe teşkilatlarıyla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından güçlü bir saha planı oluşturduklarını belirten Ekinci, “Kadın kollarımız, il ve ilçelerde kapısını çalmadık ev bırakmayacak şekilde sahaya çıkmaya hazır” ifadelerini kullandı.



YENİ NESİL SİYASET VURGUSU

Açıklamasında “Yeni Nesil Siyaset” anlayışına dikkat çeken Saadet Partili Ekinci, sadece seçim odaklı değil, toplumsal faydayı önceleyen, samimi ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışı benimsediklerini vurguladı. “Umudumuz tam, heyecanımız yüksek” diyen Ekinci, kadınların siyasetteki rolünü daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.



KADINLAR SAHADA

Saadet Partisi Kadın Kolları’nın önümüzdeki dönemde özellikle sosyal destek ziyaretleri, eğitim programları ve bilinçlendirme çalışmalarıyla sahada aktif olacağını ifade eden Nurgül Beytiye Ekinci, “Biz inanıyoruz ki; kadınlar değişimin taşıyıcısıdır. Kapıları çalacağız, gönüllere dokunacağız, hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.