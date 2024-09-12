Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Nicola Zalewski için İtalya'da bulunan Galatasaray yönetimi, Roma kulübünü ikna etmek için yaptığı teklifi yükseltti. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre sarı kırmızılı ekip Nicola Zalewski için ikna çabalarını sürdürdüğünü ve yaptığı teklifi yükselttiğini belirtti.

Polonyalı futbolcunun da Roma'yı beklediği ve takımların anlaşması dahilinde Galatasaray'a katılmak istediği ifade edildi. 2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.