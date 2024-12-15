Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverler büyük bir derbi heyecanına sahne olacak. Trabzonspor, yarın Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta, saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Trabzonspor moral arıyor

Son 6 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kötü bir performans sergileyen Trabzonspor, bu karşılaşmada alacağı puan veya puanlarla moral arıyor. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, şanssızlığını kırmak istiyor. Bordo-mavililer, 16 puanla 13. sırada yer alıyor.

Lider Galatasaray’ın hedefi net

Süper Lig’de 38 puanla liderlik koltuğunda oturan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Rekabetin tarihi

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım, bugüne kadar 102’si Süper Lig, 19’u Türkiye Kupası, 1’i Süper Kupa olmak üzere 122 kez karşı karşıya geldi. Rekabette:

Galatasaray: 55 galibiyet

Trabzonspor: 39 galibiyet

Beraberlik: 28 maç

Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan maçta Galatasaray, 5-1’lik skorla galip gelmişti.

Kupada ve Süper Kupa’da durum

Türkiye Kupası: 19 maçta Galatasaray 10, Trabzonspor 6 galibiyet aldı.

Süper Kupa: İki takım, yalnızca 1 kez karşılaştı. 1976’daki finalde Trabzonspor, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

Rekabetin “En”leri

En farklı galibiyet: Galatasaray: 5-1 (İki kez) Trabzonspor: 4-1

En gollü maç: 1976 yılında Galatasaray’ın 6-4 kazandığı karşılaşma.

En gollü beraberlik: Beş kez 2-2 ile sonuçlandı.

Maç öncesi beklentiler

Trabzonspor, moral bulmak için sahaya çıkarken, Galatasaray namağlup ünvanını korumak ve liderliğini perçinlemek istiyor. Futbolseverler, yüksek tempolu ve heyecanlı bir karşılaşma bekliyor.