Türkiye Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Almanya'nın Titisee-Neustadt bölgesindeki atlama kulesinde düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası Finali'nde büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 134.5 metreye ulaşarak 250 puan topladı ve 20. sırada yer alarak, Türkiye'nin Kayakla Atlama Dünya Kupası yarışmalarındaki en iyi derecesini elde etti.

Başarılı bir sezon geçiren Fatih Arda İpcioğlu, eleme turlarında da dikkat çekici performanslar sergiledi. İlk turda 120 metre atlayarak üst tura yükselen İpcioğlu, ikinci elemede 132 metreye atlayarak 124.9 puan toplayarak finale katılmaya hak kazandı. Finalde ise 134.5 metreye ulaşarak Türkiye’nin tarihindeki en yüksek dereceden birini elde etti ve 250 puan toplayarak 20. sırada tamamladı.

Bir diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir de Dünya Kupası Finali'nde önemli bir mücadele verdi. İlk turda 110 metre atlayarak üst tura yükselen Bedir, ikinci turda 117.5 metreye atlayarak yarışmasını tamamladı.