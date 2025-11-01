Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor derbisinin spikeri belli oldu. RAMS Park’ta oynanacak dev mücadeleyi hangi spikerin anlatacağı merak konusu olurken, beIN Sports 1 ekranlarında karşılaşmayı Ali Okancı seslendirecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR DERBİ HEYECANI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Trabzonspor derbisi bu akşam RAMS Park’ta oynanacak.

Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Binlerce futbolsever, dev mücadelenin hem sahadaki performansını hem de ekran başındaki anlatımını merak ediyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI KİM ANLATIYOR, ANLATACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçta düdüğü Cihan Aydın çalacak.

Mücadelenin spikeri ise Ali Okancı olacak.

Tecrübeli spiker, derbinin her anını izleyicilere aktaracak ve karşılaşmanın önemli pozisyonlarına dikkat çekecek.

Okancı, enerjik anlatımı ve sahadaki atmosferi ekranlara yansıtma becerisiyle tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR SPİKERİ KİM?

Bu akşam oynanacak olan nefes kesen GS - TS derbisi, beIN Sports ekranlarında Ali Okancı’nın anlatımıyla futbolseverlerle buluşacak.

Okancı, daha önce de birçok önemli Süper Lig ve Avrupa kupası maçında görev aldı.

Derbinin heyecan dolu anları, Ali Okancı’nın canlı anlatımıyla izleyicilere ulaşacak.

SPİKER ALİ OKANCI KİMDİR? HANGİ TAKIMLI?

1978 doğumlu olan Ali Okancı, Türkiye’nin önde gelen spor kanallarında uzun yıllardır spikerlik yapmaktadır.

Kariyerine spor medyasında başlayan Okancı, beIN Sports ekranlarında birçok önemli maçı anlatarak tanınırlığını artırmıştır.

Başarılı spiker, kendine özgü anlatım tarzı ve ses tonuyla futbolseverlerin beğenisini kazanmıştır.

Bugün oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının spikerliğini de üstleniyor.

MAÇ YAYIN BİLGİLERİ