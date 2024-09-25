Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 6.haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Antalyaspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Bodrum FK ve Konyaspor’un da PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline sevk edildi. Fenerbahçe ise, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK’ya gönderildi.

Ayrıca, Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo, Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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