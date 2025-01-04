Bursa'nın Gemlik ilçesinde bu sabah, İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Göztepe maçına giden taraftarlar arasında büyük bir kavga çıktı. Otobüslerle yola çıkan taraftarlar, Umurbey Kavşağı'ndaki bir market önünde karşılaştı ve kısa süre sonra tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavgada, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E., bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

50 taraftar gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı

Polis, kavganın ardından 50 taraftarı gözaltına alarak, olayla ilgili kimlik tespiti yapmak üzere çalışma başlattı. İzmir'den yola çıkan ve Göztepe taraftarlarının bulunduğu 35 ALT 651 plakalı otobüs, güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, kavgaya karışan kişiler ve bıçaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.