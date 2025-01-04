Evinde Gaziantep FK karşısında galibiyet arayan Kasımpaşa, performansını artırarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Takımların lig performansı

Kasımpaşa, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 20 puanla 12. sırada yer alan İstanbul ekibi, geçtiğimiz haftalarda kazandığı puanlarla bir miktar toparlanmış olsa da istikrarsız bir görüntü sergiliyor.

Gaziantep FK, Süper Lig’de 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisi, istikrarlı bir performans sergileyerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 05 Ocak 2025

05 Ocak 2025 Saat: 13:30

13:30 Yayın: BeIN SPORTS 1

BeIN SPORTS 1 Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem: Cihan Aydın