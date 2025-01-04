Evinde Gaziantep FK karşısında galibiyet arayan Kasımpaşa, performansını artırarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Takımların lig performansı 

Kasımpaşa, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 20 puanla 12. sırada yer alan İstanbul ekibi, geçtiğimiz haftalarda kazandığı puanlarla bir miktar toparlanmış olsa da istikrarsız bir görüntü sergiliyor. 

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Gaziantep FK, Süper Lig’de 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisi, istikrarlı bir performans sergileyerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. 

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?  

  • Tarih: 05 Ocak 2025
  • Saat: 13:30 
  • Yayın: BeIN SPORTS 1
  • Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
  • Hakem: Cihan Aydın

Kaynak: HABER MERKEZİ