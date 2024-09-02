Galatasaray, Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen’i transfer etmek için önemli bir adım attı. Napoli, Galatasaray’ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti ve iki kulüp arasında görüşmeler hız kazandı. Osimhen’in transferi için son detayların netleşmesiyle birlikte, oyuncunun kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Görüşmeler devam ediyor

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, transfer görüşmelerinin doğru ve sürdüğünü belirtti. Sports Digitale’e konuşan Manna, “Galatasaray ile Osimhen için görüşmelerimiz doğru ve sürüyor,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Galatasaray’ın transfer görüşmelerinde önemli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Osimhen Galatasaray’ın teklifini kabul etti

İtalyan basını, Victor Osimhen’in Galatasaray’ın teklifini kabul ettiğini ve transfer işlemlerinin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığını duyurdu. Osimhen’in Türkiye’ye kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Galatasaray, Osimhen transferinde herhangi bir opsiyon olmadan, oyuncuyu kadrosuna katmak için son hazırlıkları yapıyor.

Galatasaray yöneticileri Napoli’ye gidiyor

A Spor’un haberine göre, Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detaylarını görüşmek üzere Napoli’ye gidecek. Bu ziyaret, transfer sürecinin hızlandırılması ve sonlandırılması amacıyla gerçekleştirilecek.

Napoli'deki Osimhen krizi

Victor Osimhen, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain’e transfer olmak istedi ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı. Ardından Chelsea, Osimhen’i transfer etmek için Napoli ile anlaşmaya vardı, ancak oyuncu Chelsea’yi reddetti. Suudi Arabistan’dan Al-Ahli’nin teklifi de sonuçsuz kaldı. Bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Lukaku’yu transfer etti ve Osimhen’i kadro dışı bıraktı. Osimhen’in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve yıllık net maaşı 11 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Victor Osimhen, Napoli formasıyla 2020 yılından bu yana 133 maçta 76 gol atıp 18 asist yaparak dikkat çekti. Şu anki piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen, Galatasaray’da büyük bir etki yaratması beklenen bir oyuncu olarak öne çıkıyor.