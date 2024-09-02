İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikası'nı alarak bir ilke imza attı. Türkiye'deki ilk belediye şirketi ve İzmir'in ilk yerel yönetim birimi olarak bu sertifikayı kazanan İnovasyon ve Teknoloji AŞ, teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir adım attı. Sertifika töreni, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki standda düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, bu sertifikanın İzmir’i teknoloji kenti yapma hedeflerinin bir onur belgesi olduğunu belirtti. Tugay, “TSE, şirketimizin her biriminde kapsamlı bir inceleme yaptı ve bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bu belge, İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlılığını yansıtıyor” dedi.

İzmir'i teknoloji başkenti yapma hedefi

İzmir'in teknoloji ve inovasyon alanında öncü şehir olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Tugay, sertifikanın yenilikçiliği teşvik etmek ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve sunduğunu söyledi. İzmir’in bu alandaki hedeflerine adım adım yaklaştığını belirten Tugay, Atatürk’ten aldıkları ilhamla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kararlılığın bir belgesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, sertifikanın, inovasyon ve teknoloji alanındaki kararlılıklarını tescillediğini belirterek, süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Törende, Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Alejandro F. Diaz Palacios da yer aldı. Büyükelçi Palacios, Atatürk'ün ve Fidel Castro'nun halkın özgürlüğünü savunan liderler olduğunu ve iki ülke arasındaki bu ortak değere vurgu yaptı.