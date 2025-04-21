Konyaspor ile Galatasaray, 22 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşılaşıyor. Maç saat 20:30'da ATV'den şifresiz canlı yayınlanacak.

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Yarı Final karşılaşmasında 22 Nisan 2025 Salı günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Konyaspor – Galatasaray maçının yayın saati, yayıncı kanal bilgileri ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Konyaspor – Galatasaray maçı ATV kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi olan Konyaspor – Galatasaray maçı, ATV kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

ATV frekans ve platform bilgileri

ATV, Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izlenebilmektedir.

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

Konyaspor Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.