Galatasaray, futbol akademisi direktörlüğü görevine Murat Dizdar’ı getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dizdar ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbol Akademisi Direktörlüğü görevine Murat Dizdar getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Dizdar’ın, kulübün altyapı yapılanmasının yeniden planlanması sürecinde aktif rol üstleneceği belirtildi.

Murat Dizdar, kariyeri boyunca Türk futbolunda farklı kulüplerde görev yaptı.

Daha önce Bucaspor ve Altınordu’da sportif direktörlük yapan Dizdar, Trabzonspor ve Sivasspor’da altyapı koordinatörü olarak çalıştı.

Son olarak Ümraniyespor’da futbol direktörlüğü görevini yürüten Dizdar, genç futbolcuların gelişimine yönelik projeleriyle tanınıyor.