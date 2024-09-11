Son yaptığı Victor Osimhen transferiyle dünya basınında ses getiren Galatasaray, transferde durmak bilmiyor. Galatasaray yöneticileri İtalya'ya Nicolo Zalewski için çıkarma yaparken birkaç isimle daha temas halinde olduğu öğrenildi. Önceliği Polonyalı kanat oyuncusuna veren sarı kırmızılılar dün akşam Nicolo'yu İstanbul'a getirmeyi hedefliyordu ancak süreç uzadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray yönetimi dün Zalewski transferini tamamlayıp bugün öğlen oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyorlardı ancak görüşmeler uzadı ve bugün saat 12'de planlanan Roma-İstanbul uçuşunu ertelediler. Roma ve Zalewski ile kısa süre içerisinde bir araya gelip, transferi noktalayıp oyuncuyu bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyorlar ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bir diğer adayı ise çizme ekibi Lazio'nun bek oyuncusu Luca Pellegrini. Calciomercato haberine göre saır kırmızılılar Zalewski ile beraber Luca Pellegrini'yi kadrosuna katacağını ifade etti. Kanat bek olarak forma giyen İtalyan futbolcu zaman zaman sol stoperde de görev yapabiliyor.

Orta sahaya McKennie

İtalya'da bulunan Galatasaray yöneticileri orta saha bölgesi için Weston McKennie için temas kurdu. Sarı kırmızılı ekibin ilk teklifi veto edilmişti ancak bu kez yüz yüze görüşecek olan yöneticiler arasında bonservis ücretinde anlaşma sağlanması bekleniyor. Juventus ile Geçen sezon Juventus forması giyen ABD'li oyuncu 38 maça çıkıp 10 asist yapmıştı. Bu sezon ise teknik direktörlük koltuğuna Thiago Motta sonrası başarılı futbolcu sadece 23 dakika sahada kalabildi.