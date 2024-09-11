Trendyol 1.Lig'deki tek Ege temsilcisi olan Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK), Manisa Büyükşehir Belediyesi ile süren tesis gerginliğine karşı sosyal medyada bir imza kampanyası başlattı. "Change.org" platformu üzerinden yürütülen kampanya, kulübe yönelik "yıldırma politikası" olarak adlandırılan baskılara karşı kamuoyu desteğini hedefliyor. Kampanyanın mesajında, "Adalet ve eşitlik için el ele" sloganı öne çıkıyor.

Belediye tarafından iki tesisten çıkartılan Manisa FK, şu anda A takımın kullandığı Fikri Bayrıl Tesisleri'nde büyük sorunlar yaşıyor. Tesisin su sayacı kaçak olduğu gerekçesiyle sökülürken, giriş yolları iş makineleriyle kazılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hendekten atlayarak tesisin içine girebilmişti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerimizi tahliye etmek için yaptığı baskılar sonucu kulübümüzün ulaşımı engellenmiş, tesislerin çevresi kazılarak neredeyse işlevsiz hale getirilmiştir. Bu adil olmayan müdahalelere karşı durmak için halkımızın desteğine ihtiyacımız var" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Manisa'nın gençlerine ilham veren, şehre aidiyet kazandıran bir spor yuvasıdır. Manisa FK’ya yapılan bu engellemeler, sadece kulübümüze değil, tüm şehre ve gençlerimize yapılan bir haksızlıktır. Bu imza kampanyası ile Manisa FK’ya yapılan haksız müdahalelerin durdurulmasını ve kulübümüze destek verilmesini talep ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltelim, Manisa FK'nın hak ettiği desteği almasını sağlayalım! Adalet, eşitlik ve Manisa'nın geleceği için şimdi imzanı at ve destek ol!"