Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yaparken, kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Fransız futbolcu Leo Dubois’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiğini açıkladı.

Sözleşme sonlandırıldı, TFF’ye bildirildi

Galatasaray, 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dubois'nin sözleşmesinin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildiğini duyurdu. Kulüp, Dubois ile yapılan anlaşmanın karşılıklı olarak son bulduğunu ve ilgili resmi prosedürlerin tamamlandığını açıkladı.

Dubois’nin performansı

Galatasaray'da geçirdiği dönemde 31 maçta 1 gol ve 3 asist katkısı sağlayan Leo Dubois, performansıyla dikkat çekti ancak kulüp ile olan yolları ayrıldı.