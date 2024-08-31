Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazası, bir minibüsün şarampole devrilmesiyle sonuçlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza, çevrede büyük bir korkuya neden oldu. S.A. yönetimindeki 03 PS 625 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü S.A., ve yolcular B.K. ile D.K.’yı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 20 dakika süren zorlu bir çalışmanın ardından yaralılar araçtan çıkarıldı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ne yazık ki, ağır yaralanan D.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar S.A. ve B.K.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazada minibüsün hurdaya dönmesi, olayın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.