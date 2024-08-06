Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında aldığı ağır mağlubiyeti geride bırakmak istiyor. Takımın teknik direktörü Okan Buruk derbideki oyunu beğenmezken faturayı takıma geçen sezon Crystal Palace takımından katılan Wilfried Zaha’ya kesti. Yıldız futbolcunun oyuna girdikten sonra etkisiz performansı ve umursamaz tavırları Okan Buruk’u çileden çıkardı. Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Wilfried Zaha'yı gazetecilerin önünde eleştirmişti. Buruk, yıldız futbolcunun taktiği takım arkadaşlarına yanlış ilettiğini açıklamıştı.

Zaha için ayrılık kapıda

Tecrübeli teknik direktörün, yaşananların ardından Wilfried Zaha'nın biletini kestiği öğrenildi. Fildişili yıldıza Suudi Arabistan kulübü Al Ittahad'ın ilgi gösterdiği belirtildi. Takımda en çok kazananlar arasında bulunan Fildişili yıldızı satarak Galatasaray hem bonservis kazanacak, hem de maaş bölümünü açacak.

5 Milyon Euro

Geçen sezon takıma bedelsiz katılan Wilfried Zaha ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu için Al Ittahad takımı kanat oyuncusu için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.