Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer ile dünyada büyük ses uyandıran Galatasaray durmak niyetin de değil. İtalya’ya giden sarı kırmızılı yöneticiler, orta saha için de 3 futbolcuyla görüşmelere başladı. Adrien Rabiot ile parada anlaşırken, oyuncu son kararı yarın verecek. Weston McKennie ve Filip Kostic için de Juventus’la pazarlıklar sürüyor.

Orta sahaya opsiyon

Victor Osimhen transferi sonrası durmak bilmeyen Galatasaray, Juventus'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Fransız orta saha Adrien Rabiot, bir başka orta saha Juventus oyuncusu Weston McKennie, Filip Kostic için de görüşmelere başladı. Fransız futbolcunun yıllık 8 milyon Euro istemesi ve Türkiye'de futbola devam etmek istememesi G.Saray'ın elini kolunu bağlıyor. ABD’li McKennie ile Sırp Kostic’in de kiralamaya ya da satın alma yoluyla transferi için Juventus ile görüşmeler sürüyor. İki futbolcunun da durumları bugün netleşecek.

Neler yaşandı?

Dünyanın önde gelen golcülerinden biri olarak kabul edilen Osimhen’in Napoli tarafından neden kadro dışı bırakıldığı ve ayrılığının sebepleri ise merak ediliyor. Nijeryalı futbolcunun Al-Ahli transferinin gerçekleşmemesi ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile sorun yaşamasının ardından Napoli ve Osimhen arasında ipler kopmuştu. Bu olayın ardından Chelsea'den gelecek transfer haberini bekleyen Nijeryalı beklediği teklifi de alamayınca artık başka opsiyonları değerlendirmeye karar vermişti. Bu gerginliğin üstüne Conte'nin Romelu Lukaku'yu da transfer etmesinden ve Osimhen'in 9 numaralı formasının Lukaku'ya verilmesi bardağı taşıran son nokta oldu.