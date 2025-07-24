Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren Galatasaray’da ayrılık hazırlıkları başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almayan Carlos Cuesta için Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord devreye girdi.



Feyenoord'dan teklif geldi

Galatasaray’dan ayrılması beklenen Carlos Cuesta için Feyenoord resmi teklif yaptı. Hollanda temsilcisi, Kolombiyalı savunmacı için sarı-kırmızılı kulübe kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir öneri sundu.

Galatasaray kiralama bedelini belirledi

Galatasaray’ın teklife sıcak baktığı belirtilirken, yönetim 22 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için 1.5 milyon euro talep ediyor. Satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmayacağı, ancak 6.5 milyon euro seviyesinde belirleneceği ifade edildi.

Cuesta beklentileri karşılayamadı

Geçtiğimiz sezon devre arasında Belçika ekibi Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 9 maça çıktı. Performansı yeterli bulunmayan genç stoper, teknik heyetin yeni sezon planlamasında yer almadı.