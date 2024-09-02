Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet pozisyonu için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Napoli'de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği bilinen Victor Osimhen için Galatasaray'ın teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesinden sonra kadroya alınmayan Nijeryalı takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı. İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon dolarlık maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.