Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği projelerle tüm Türkiye’de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemeler doğrultusunda, belediyelere ait rehabilitasyon merkezlerinde kalması gereken sokak köpeklerine yönelik örnek teşkil eden bir proje başlatıldı.

Sokak köpeklerine özel eğitim programı

Eylül ayı Belediye Meclisi toplantısında, Kuşadası İş Kadınları Derneği ve Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği iş birliğiyle yürütülecek projede, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sokak köpeklerinin eğitimine yönelik karar alındı. Projeye göre, köpekler mizaç ve yeteneklerine göre kategorilere ayrılarak özel eğitimlerden geçirilecek. Eğitim sürecinde, özel güvenlik, arama kurtarma ve refakat gibi alanlarda kullanılabilecek yeteneklere sahip köpekler belirlenecek ve bu köpeklere ileri düzey eğitim verilecek. Diğer köpeklere ise insanlarla uyumlu yaşamaları için temel eğitimler sağlanacak.

Eğitimli köpekler için teşekkür mesajı

Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Demir, projeye verdikleri destekle sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna katkıda bulunacaklarını belirtti. Eğitimli köpeklerin sahiplenme oranının artacağını vurgulayan Demir, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası İş Kadınları Derneği’ne projeye gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Başkan Günel’den yeni projeler ve teşekkür

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarının korunması adına yürütülen çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, Davutlar’da yeni bir kısırlaştırma merkezi kuracaklarını ve daha geniş kapasiteli bir rehabilitasyon merkezi için devlet yetkililerinden yer tahsisi talep ettiklerini duyurdu. Başkan Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak, can dostlarımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Sokak hayvanlarını korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Projalarımıza katkıda bulunmak isteyen kişi ve kurumları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.