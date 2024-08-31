Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da, 24. dakikada yaşanan bir pozisyonda Mauro Icardi dizinden sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Icardi, 25. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yırtık şüphesi var

Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay, Icardi'nin sakatlığı ile ilgili olarak, "Mauro Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var." dedi. Icardi'nin durumu, yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.