Milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak Türkiye'ye 3. altın madalyasını kazandırdı.

🥇ALTIN MADALYA SERKAN YILDIRIM'IN, ALTIN MADALYA BİZİM!🥇



🇹🇷Milli atletimiz Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 serisi finalinde ilk sırayı aldı ve altın madalya kazandı!



👏TEBRİKLER SERKAN YILDIRIM, SENİNLE GURUR DUYUYORUZ! pic.twitter.com/cgT4TtdN1T — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milliler madalyaları toplamaya devam ediyor. Mahkemeye başvurarak oyunlara katılma hakkı kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 sınıfında serisini 10.89'luk zamanıyla birinci bitirerek adını finale yazdırmıştı. Finalde de 10.70'lik dereceyle yarışları ilk sırada tamamlayan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

Para atletizmde Türkiye tarihinin en iyi sonucunu elde eden Yıldırım, Türkiye'ye 3. altın madalyasını, toplamda ise 9. madalyasını kazandırdı.

🗣️ "Şükürler olsun mahcup olmadım... Rekor da istiyordum, olmadı..."



🇹🇷 Serkan Yıldırım, sen bize gururların en büyüğünü yaşattın. #TRTSporDijital pic.twitter.com/qDSLkuRQZ5 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024

Mahkemeye itiraz ederek oyunlara katılma hakkı kazandı

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz eden Serkan Yıldırım, oyunlarda mücadele etme hakkını elde etmişti.