Fenerbahçe, Juventus’un Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostić’i kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, sarı-lacivertli ekip, transfer yarışında Galatasaray’ı geride bırakarak ön plana çıktı.

Fenerbahçe'nin Kostić için attığı adımlar

Fenerbahçe, Filip Kostić’in transferi için Juventus’a kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. İtalyan kaynaklara göre, bu teklif Juventus tarafından olumlu karşılandı ve görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi. Sarı-lacivertli yetkililer, Sırp oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın gerisinde kalma

Filip Kostić için Galatasaray’ın da ilgisi olduğu biliniyor, ancak Fenerbahçe, transferde rakibine kıyasla bir adım önde görünüyor. Fenerbahçe’nin, Kostić için sunduğu cazip teklif ve olumlu görüşmeler, transfer sürecinde avantaj sağladı.

Kostić, Mourinho ile görüşecek

Kostić’in, Fenerbahçe’ye transferi öncesinde takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Kostić’in, Mourinho’nun planlarını dinledikten sonra kararını vereceği ve bu görüşmenin transfer sürecinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’nin Filip Kostić transferindeki ilerlemeleri, sarı-lacivertli ekibin bu yaz transfer dönemindeki iddiasını gösteriyor. Kostić’in Fenerbahçe ile anlaşmaya varıp varmayacağı ise Mourinho ile yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacak.