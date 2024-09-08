Türkiye'nin en prestijli teknoloji etkinliklerinden TEKNOFEST, bu yıl 10. kez teknoloji meraklılarını Adana'da buluşturuyor. Atatürk Üniversitesi, bu büyük organizasyonda iki önemli takımıyla final heyecanı yaşıyor: ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibi ve T Turks Roket Takımı.

Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST’te finalde

TEKNOFEST, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olarak her yıl yeni nesil teknolojilere ilgi duyan gençleri bir araya getiriyor. Bu yıl Adana’da düzenlenen etkinlikte Atatürk Üniversitesi’nin iki başarılı takımı, ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibi ve T Turks Roket Takımı, finale kalarak büyük bir başarıya imza attı. Genç mühendis adaylarının oluşturduğu bu ekipler, yerli ve milli projeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başarıya tam destek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, iki başarılı ekibi makamında ağırlayarak, öğrencilerin elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Rektör Hacımüftüoğlu, her iki takıma da üniversitenin tüm imkanlarıyla destek olmaya devam edeceklerini belirterek, TEKNOFEST gibi önemli bir platformda gençlerin elde ettiği başarıların, ülkenin gelecekteki bilimsel ve teknolojik gücünü artıracağına inandığını vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Geleceğin bilim insanları ve mühendisleri sizlersiniz. TEKNOFEST’teki yolculuğunuzda her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli teknoloji hamlesinde güçlü adımlar atacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Yerli üretim vurgusu

Rektör Hacımüftüoğlu, üretilen tüm parçaların yerli olmasının önemine dikkat çekerek, bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yerli teknolojilerin geliştirilmesiyle Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanında dünya çapında rekabet gücünü artıracağına inandığını belirten Hacımüftüoğlu, takımlara başarılar diledi.

Ziyaret sonrası her iki takım da Rektör Hacımüftüoğlu’na teşekkür ederek, TEKNOFEST’te elde edecekleri başarılarla Atatürk Üniversitesini en iyi şekilde temsil etme sözü verdi. Öğrenciler, kendilerine verilen desteğin ve üniversitenin sunduğu imkanların bu büyük başarıda önemli bir rol oynadığını dile getirdi.