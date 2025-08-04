Galatasaray’ın savunmadaki önemli isimlerinden Davinson Sanchez, maaşında iyileştirme talep etti. Kolombiyalı futbolcunun menajeriyle görüşmeye hazırlanan yönetim, yeni sözleşme ihtimaline sıcak yaklaşıyor.



Davinson Sanchez sözleşme iyileştirmesi istiyor

Galatasaray'da geride kalan sezonda savunmanın lideri olan Davinson Sanchez, maaşının artırılmasını talep etti. Kolombiyalı stoperin, kulüpteki yeni transferlerin ücretlerini referans alarak yönetimden zam talebinde bulunduğu öğrenildi.

Menajeri İstanbul'da

Sanchez’in menajerinin Lazio ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde İstanbul’a geldiği ve bu hafta içinde yönetimle bir görüşme yapacağı belirtildi.

3.2 milyon euro kazanıyor

2023-2024 sezonu başında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez, Galatasaray’dan yıllık net 3.2 milyon euro kazanıyor. Tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Yeni talep: 5 milyon euro

Takvim gazetesinin haberine göre, Kolombiyalı oyuncu yeni kontratında garanti ücretinin minimum 5 milyon euro seviyesine çıkarılmasını istiyor. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasında yer alan Sanchez’in bu talebine olumlu yaklaşıyor.

Performansıyla güven verdi

Geçtiğimiz sezon 44 resmi karşılaşmada Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sanchez'in mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.