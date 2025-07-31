Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamladıktan sonra kaleci transferine odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson için girişimlere başladı.



Osimhen sonrası rota kaleye çevrildi

Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, Victor Osimhen’in ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklara göre, kaleci transferinde ilk hedef Ederson oldu.

Gardi bu kez kaleci için devrede

Sarı-kırmızılıların transfer operasyonunda önemli rol oynayan menajer George Gardi, bu kez kaleci transferini sonuçlandırmak üzere harekete geçti. Gardi’nin ilk etapta PSG’den Gianluigi Donnarumma ile temasa geçtiği, ancak yönetimin tercihini Manchester City’li Ederson’dan yana kullandığı ifade ediliyor.

Sözleşme şartlarında anlaşma sağlandı

Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı, yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği öğrenildi.

Ederson’un Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaray yönetimi İngiliz kulübüyle bonservis görüşmelerine kısa süre içinde başlamayı planlıyor.

Bonservis pazarlığı başlıyor

Osimhen’e resmi imzayı attıran Galatasaray, şimdi de Ederson transferini tamamlamayı hedefliyor. İngiliz ekibiyle yaklaşık 8-9 milyon euro seviyelerinde bonservis için pazarlık yapılacak.

Gardi: “Sabırlı olun, büyük isimler yolda”

Galatasaray taraftarlarının sorularını yanıtlayan menajer George Gardi, "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık. Taraftarlar daha büyük isimler için biraz daha sabretmeli" dedi.

Ederson transferine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Gardi, “Türkiye tarihinin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti. Şu an keyfini çıkartma zamanı” ifadelerini kullandı.

Ederson’un Manchester City performansı

2017 yılında Manchester City’ye transfer olan Ederson, İngiliz temsilcisinde 372 resmi maça çıktı. Brezilyalı kaleci bu karşılaşmaların 168’inde gol yemeden sahadan ayrıldı.

Ederson, Manchester City ile 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.