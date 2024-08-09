Süper Lig’de yeni sezon heyecanı başlarken, Galatasaray’da transfer gelişmeleri de hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha’nın takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor. Zaha'nın, eski kulübü Crystal Palace ile görüştüğü ve İngiliz ekibine geri dönmek istediği belirtiliyor.

Zaha'nın transfer durumu

Zaha’ya, birçok Avrupa kulübünden teklifler geldiği ve bu tekliflerin ciddi şekilde değerlendirildiği bildirildi. Zaha'nın, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almaması, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.

Crystal palace geri dönmek istiyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Zaha'nın eski takımı Crystal Palace, 31 yaşındaki yıldızı kiralamak için Galatasaray ile temas kurdu. Zaha'nın bu teklife sıcak baktığı ve eski kulübüne geri dönmek istediği iddia ediliyor.

Zaha'nın Galatasaray performansı

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 42 maça çıkan Zaha, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle takıma katkı sağladı. Sarı kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Fildişili oyuncunun, Galatasaray kariyeri belirsizlikle dolu bir döneme girmiş durumda.