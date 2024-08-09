Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın aktardığına göre, İzmir Yoğurtçular ve Sütçüler Odası Başkanı Kazım Selvi, Türkiye'deki süt sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekiyor. Süt üretimi yüksek olmasına rağmen tüketimin düşmesi, süt fazlasına yol açmış durumda. Bu durum üreticileri zorlarken, tüketiciler de yüksek süt fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

İzmir yoğurtçular ve Sütçüler Odası Başkanı Kazım Selvi, yüzde 35 oranında süt fazlalığı olduğunu belirterek, “Şu anda köylü ve üreticinin en büyük sıkıntısı buğday, arpa ve mazot maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Şu anda Türkiye’de süt fazlalığı var. İçeriye geçen sene sokulan hayvanlar yüzde 15 civarında süt üretimini arttırdı. Fiyatların hızlı yükselişinde ve maliyetin yüksek oluşundan kaynaklı da tüketicinden bir tepki gelerek tüketim oranları azaldı. Şu anda yüzde 35’ yakın süt fazlalığı var. Yoğurt, süt, dondurma gibi ürünlerle tüketimin en çok olduğu mevsimde bile büyük bir sıkıntı var. Tüketim yokluğu çekiyoruz” dedi.

İhracat kapısı açılmalı

İhracatın önemine de değinen Selvi, “Süt tozunun yüksek maliyette oluşundan kaynaklı üretim dışarıya gitmiyor. Bu sebeple bizden ürün çekemiyorlar. İhracat yapamadığımız için bu sefer süt tozuna gitmediği için süt, krema da elde edemiyoruz. Çünkü krema da yağsız süt tozundan elde ediliyor. Türkiye’de 14 tane süt kulesi var. Bunun 11 tanesi durdu sadece 3 tanesi aktif olarak süt tozu üretebiliyor. Fazlalık süte devletin acilen destek vermesi gerekiyor. Fazlalık sütün ulusal ve kurumsal firmalarda işletip süt tozuna dönüştürülmeli ve ihracat kapısı açılmalıdır. Yoksa bu süt fiyatları köylüyü bitirerek inek kesimine yönlendirecektir. Böylece de ileriki zamanlarda süt krizimiz fazlalıktan değil yokluktan dolayı olacak. Sütün fiyatının düşürülebilmesi için üretim planlamasında kullanılan maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Devlet bunlara el atmalıdır. Herkes enflasyon düştüğünde fiyatların düşeceğini zannediyor ancak durum böyle değildir. Süt fiyatlarını düşürmek için enflasyonun yavaşlaması gerekiyor” diye konuştu.

Hammadde fiyatları uçtu



Sektörde fiyat istikrarsızlığı yaşandığına da dikkat çeken Selvi, “Son yıllarda enflasyon baskısından dolayı fiyat istikrarsızlığı yaşamaktayız. Hammadde fiyatlarını ulusal süt konseyi belirlerken, ürün fiyatlarına aynı oranda yansıtamıyoruz. Kayıt dışı üretim yapanların olması kayıtlı işletmelerin rekabet gücünü azaltmaktadır. Örneğin, sütün yağını bitkisel yağla karıştıran bir üretici pazarlarda ve kayıt dışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda hammadde fiyatlarının uçuk rakamlara çıkması planlı üretim yapmamıza engel olmaktadır” açıklamasında bulundu.