Transferin son günlerine girilirken Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralayan, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı kırmızılılar da sıradaki veda Hakim Ziyech olabilir.

Faslı futbolcunun son Young Boys performansından sonra Okan Buruk'un yıldız futbolcunun biletini kestiği ve ayrılmasını istediği öğrenildi. Footmercano'nun haberine göre Hakim Ziyech Ajax'ın gündeminde. Haberde Hakim Ziyech'in yedek kalmaktan ötürü mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. Faslı futbolcunun Ajax'a dönmek istediği, Hollanda devinin de Ziyech ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray, 31 yaşındaki Hakim Ziyech ile yeni sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.