Dumlupınar'da 30 Ağustos töreninde konuşan CHP lideri Özgür Özel, buradaki törende muhalefete konuşma hakkı verilmediğini belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya protokol düzeniyle ilgili tepki gösterdi. Ana muhalefet partisinin protokolde üçüncü sırada olduğunu söyleyen Özel, “Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos programı kapsamında Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlk Hedef Anıtı önünde yapılan törene katıldı.

Özel, Dumlupınar'da düzenlenen resmi programda muhalefete konuşma hakkı verilmediğini dile getirdi. Kendisinin aranarak protokol konuşmasında söz verilmediğini belirten Özel, “Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor... Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri” diye tepki gösterdi.

“Resmî törenlerin programı geldi, mahcup şekilde aradılar” diyen Özel, “'Sayın genel başkanım protokol konuşmalarında sözünüz yok' dediler. Amasya'ya gittik vardı, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz, var. Niye yok, vali bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor, sorsun” ifadelerini kullandı.

“Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi?”

Özel, “Ben emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel olarak, Manisalı eczacı olarak geleyim oturayım. Ama Türkiye'nin son seçimlerinde birinci partisinin genel başkanı, genel seçimlerde Anayasa'da tarifli ana muhalefet lideri, Türkiye'nin birinci partisi olarak sen gel otur biz konuşalım, sen dinle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi?” diye konuştu.

Anıtkabir'deki törene katılmamasıyla ilgili konuşan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyeceklermiş ki ‘Açsın, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyunu bize vermelisin. Yoksa bayrağı indirip ezanı dindirecekler.’ Biz bugün ellerimizde bayraklarla o resmî törene gitsek, orada konuştuğumuzda bu yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar. Meselenin özünü söyleyeyim. Bunlar anket yaptırmış. CHP hep önde çıkıyor ya, şimdi formülü bulmuşlar: 'Özgür Bey her törene katılıyor, kimseyle Anıtkabir'de el sıkışmadan, hatır sormadan geçmiyor. Bu normalleşme onlara yarıyor. Biz çatışmaya geçelim. Ekonomi de kötü, hemen kavga edip onları şeytanlaştırmalıyız' diyorlar.”