Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi giderek büyüyor. NEOM’un transfer teklifine rağmen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun satışı konusunda son derece katı bir tavır aldı. Başkan Dursun Özbek’in onayıyla hazırlanan 6 maddelik şartname, transfer sürecinde kırmızı çizgileri netleştirdi.

Yönetimden taviz yok

Son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan Barış Alper, Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna da dahil edilmedi. NEOM’un bonuslarla birlikte 12 milyon euroya ulaşan teklifi gündemdeyken, Galatasaray cephesi çıtayı çok daha yukarı koydu. Yönetim, oyuncunun transferine ancak belirlenen koşullar sağlandığında izin verileceğini duyurdu.

İşte Galatasaray’ın transfer şartları

Galatasaray’ın NEOM’a sunduğu şartlar ise şöyle sıralandı:

Kulübün kasasına net 50 milyon euro girecek.

Bu bedelin 25 milyon euroluk kısmı peşin ödenecek.

Kalan 25 milyon euro için banka teminatı alınacak ve ödeme süresi en fazla 6 ay olacak. Galatasaray’da Barış Alper Kadroda Yer Almayacak İçeriği Görüntüle

Barış Alper’in eski kulübü Keçiörengücü’ne ödenecek 10 milyon euroluk yüzde 20 pay NEOM tarafından karşılanacak.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Barış Alper, transferinin ardından 4 yıl boyunca Türkiye’de yalnızca Galatasaray forması giyebilecek.

Özbek’ten net mesaj

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Barış Alper’in ayrılığına izin vermeyeceğiz” sözleriyle duruşunu ortaya koymuştu. Yönetimin açıkladığı ağır şartlar, Özbek’in kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, gözler şimdi NEOM’un bu koşullara nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi.