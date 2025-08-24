Manisa’nın Soma ilçesinde suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet güçleri düğmeye bastı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos’ta haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ev Baskınında Yakalandılar

“Kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “silahlı tehdit” ve “yağma” suçlarından aranan B.B. (29) ve M.S. (21), ilçedeki bir adreste saklanırken kıskıvrak yakalandı. Ancak gözaltı sırasında şüphelilere yardım eden Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K., polise mukavemette bulundu. Çıkan arbedede 2 polis hafif yaralanırken, şüpheliler kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Yakalanan zanlıların farklı illerde kişi ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

İzmir’de de Operasyon

Soruşturma kapsamında azmettirici olduğu iddia edilen ve şüphelilere saklanacak yer temin eden U.E. (35), İzmir’in Dikili ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Soma’ya getirildi.

5 Kişi Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.