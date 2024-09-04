Kadrosuna kiralık olarak Victor Osimhen'i katan ve futbol dünyasında yankı uyandıran Galatasaray, büyük oynamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar Manchester United forması giyen, Casemiro'ya talip oldu. Eric Ten Hag sonrası İngiliz devine katılan Brezilyalı futbolcu için United, Real Madrid'e 70 milyon Euro bonservis ödemişti. Liverpool maçı yaptığı hatalar ile eleştirilerin odak noktası olan Casemiro takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için İngiliz devi ile görüşmelere başladı. Haberde, Galatasaray'ın Casemiro'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Manchester United ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Kupa koleksiyoncusu

Kariyeri boyunca Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Casemiro; 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa America, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.