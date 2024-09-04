





Sosyal medya fenomeni Adem Yıldırım, bir günlüğüne sevgili kiraladığını iddia ettiği TikTok paylaşımıyla büyük ilgi gördü. "Anlaşma tatlıydı, el ele tutuşmak ekstra ücretliydi" diyen Yıldırım, sevgilisiyle geçirdiği günü tüm detaylarıyla takipçilerine aktardı.

Sevgili kiralama deneyimi

Adem Yıldırım, sevgili kiralama hizmetini ilk kez deneyimlediğini belirtti. "Heyecanlıyım çünkü sevgili kiraladım" diyen Yıldırım, bu deneyimin nasıl başladığını ve neler içerdiğini detaylı bir şekilde anlattı. "Anlaşma tatlı bir şekilde yapıldı; içmek, el ele tutuşmak gibi şeyler var. El ele tutuşmak ekstra ücrete tabiymiş, onu da satın aldım" ifadeleri, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Paket seçenekleri ve ek ücretler

Yıldırım, kiralık sevgili hizmetinin çeşitli paketler sunduğunu ve bu paketlerin içeriğine göre fiyatların değiştiğini belirtti. Özellikle el ele tutuşma, yemek yeme gibi opsiyonların ekstra ücrete tabi olduğunu vurguladı. "Yemek yeme opsiyonunu alamadım, oldukça pahalıydı. Ancak asla yalnız değilim artık" diyerek deneyimini özetledi.

Giysi ve makyaj seçimi

Kiraladığı sevgilisinin giyim tarzı ve makyajı konusunda da tercih yapabildiğini söyleyen Yıldırım, "Spor giyinmesini ve soft bir makyaj yapmasını istedim. Seçenekler sundu, ben de birini seçtim" dedi. Bu detaylar, fenomenin paylaşımını daha da ilginç hale getirdi ve kullanıcıların dikkatini çekti.

Kullanıcı yorumları

Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı ve birçok kullanıcı bu deneyim hakkında yorum yaptı. Bir kullanıcı, "Japonya'da böyle bir şey görmüştüm, demek ki Türkiye'de de var" derken, bir diğeri "Kiralık ilişkiler harika olmalı" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.