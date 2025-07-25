Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Victor Osimhen transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile tüm şartlarda anlaşarak kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı.



İmzalar atıldı, belgeler gönderildi

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in transferini tamamlamak üzere. Kulüp, Napoli ile yaptığı görüşmelerde tüm maddelerde uzlaşma sağladı. Kulüpler arası sözleşme imzalanarak İtalya temsilcisine gönderildi.

Ödeme planı netleşti

Transfer anlaşması kapsamında Galatasaray, 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Kalan 35 milyon euro ise banka teminatı eşliğinde iki taksit hâlinde Napoli’ye iletilecek.

Resmî açıklama bekleniyor

Napoli’nin de imza sürecini kısa süre içinde tamamlaması beklenirken, transferin resmiyete dökülmesi an meselesi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüpten yapılacak açıklamayı heyecanla bekliyor.