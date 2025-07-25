Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde, Stratonikia Antik Kenti’ne yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede karayolu yakınındaki ormanlık alana sıçradı.



Yangın karayolu kenarına kadar ulaştı

Edinilen bilgiye göre, yangın Eskihisar Mahallesi’nde yer alan zirai alanda başladı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler, Stratonikia Antik Kenti çevresinden ormanlık alana yayıldı. Yangının karayoluna kadar ulaşması üzerine Milas-Yatağan yolu ulaşıma kapatıldı.

Havadan ve karadan müdahale

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan helikopter ve uçaklarla, hem de karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede güvenlik önlemlerini artırırken, trafik ekipleri ise ulaşımı alternatif güzergâhlara yönlendirdi.